Решетников сообщил о росте товарооборота России и Белоруссии в условиях санкций

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что усиление интеграции России и Белоруссии позволило смягчить экономический спад в условиях санкций. В частности, по словам господина Решетникова, показатели взаимного товарооборота между странами в 2022 году выросли до $34,5 млрд.

«Взаимный товарооборот за десять месяцев вырос на 10% и достиг $34,5 млрд. Импорт из Белоруссии увеличился на 38%. Ожидаем, что по итогам года выйдем на рекордный показатель»,— сказал министр в ходе заседания Парламентского собрания Союза Белоруссии и России (цитата по ТАСС).

Кроме того, господин Решетников также отметил, что российско-белорусское сотрудничество позволило улучшить показатели ВВП России. По словам министра, падение российского ВВП с января по октябрь текущего года составило 1,9%, несмотря на прогнозы Минэкономики, согласно которому ВВП снизится на 2,1% по итогам года.

16 декабря на совещании по вопросам сотрудничества России и Белоруссии президент Александр Лукашенко заявил, что важным условием взаимодействия двух стран являются равные цены на газ. Господин Лукашенко отметил, что при этих условиях стоимость газа и нефти не должны быть слишком высокой.

Милена Костерева