Комитет Госдумы одобрил законопроект о пожизненном наказании за диверсии

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности. Это решение было принято на заседании сегодня, 19 декабря, сообщает «РИА Новости».

Инициативу внесла в Госдуму группа депутатов во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным. Проект прошел первое чтение 14 декабря. Максимальное наказание за создание диверсионного сообщества — пожизненное лишение свободы, склонение к диверсии — до 20 лет лишения свободы, участие в диверсионном сообществе — 10 лет лишения свободы. Также предусмотрена блокировка счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности.

Подробности — в материале «Ъ» «Диверсантам заготовили пожизненное».

Лаура Кеффер