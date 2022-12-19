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Коммерсантъ FM
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КамАЗ вводит масочный режим

Автоконцерн КамАЗ сообщил, что завтра, 20 декабря, вводит масочный режим. Это решение принято в связи «со сложной эпидемиологической обстановкой» и для предотвращения роста заболеваний гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Об этом говорится в пресс-релизе компании в Telegram.

В конце августа президент Татарстана Рустам Минниханов поручил возобновить деятельность оперштаба по борьбе с COVID-19. C 15 декабря в Татарстане ввели масочный режим в медучреждениях. Распространять ограничения на общественный транспорт пока не планируют. Кроме того, Роспотребнадзор предписал закрывать школы, если пятая часть детей заболела.

Подробности — в материале «Ъ-Урал» «Маски вернули частично».

Лаура Кеффер

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