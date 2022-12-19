Посол Украины в США: Киев не будет препятствовать проверке военной помощи от Вашингтона

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что Киев поддерживает внимательное отношение США к предоставляемой помощи и приветствует полную отчетность в этом вопросе. Ранее Politico писало, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры по вопросу оказания помощи Киеву с Республиканской партией, поскольку некоторые из республиканцев выступают за сокращение поставок Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Маркарова

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Оксана Маркарова

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«На самом деле мы приветствуем любую прозрачность и подотчетность, и работаем с Конгрессом, вместе с обеими партиями не только над отчетами о том, что мы уже получили. И уже существует ряд систем. Система НАТО по помощи в области безопасности, а также о полной отчетности по бюджетной поддержке»,— сказала посол в интервью ABC (цитата по ТАСС).

Госпожа Маркарова отметила, что украинская сторона надеется на дальнейшую поддержку Конгресса, в том числе в 2023 году, и призвала Вашингтон поставить Киеву дополнительные средства противовоздушной обороны.

По данным Politico, в Белом доме ожидают, что Европе будет в будущем труднее оказывать помощь Украине, учитывая энергокризис, опасение рецессии и новые волны украинских беженцев. Кроме того, отмечает издание, американские чиновники ведут консультации с республиканцами, которые получили контроль над Палатой представителей, поскольку в Республиканской партии нет единства насчет предоставления Киеву помощи.

В ноябре Пентагон заявил, что США передали помощь Украине на $20 млрд. В декабре США решили направить Киеву средства для укрепления системы ПВО на $275 млн.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева