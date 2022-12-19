Басманный суд отказался от швейцарских денег

Как стало известно “Ъ”, Басманный суд столицы во второй раз не стал рассматривать уголовное дело бывшей переводчицы посольства Швейцарии в Москве Натальи Полуэктовой. Она обвиняется в мошенничестве на сумму 4,8 млн руб. По версии следствия, переводчица незаконно оформила медицинские страховые выплаты, хотя в реальности лечебные процедуры с ней не проводились. Первый раз суд вернул дело в прокуратуру, согласившись с защитой госпожи Полуэктовой, которая вины не признает, в том, что представленные следствием документы были переведены на русский с большими погрешностями. Теперь в Басманном суде пришли к выводу, что дело нужно рассматривать в Хамовническом суде, поскольку на подведомственной ему территории в момент предполагаемого преступления находилась швейцарская дипмиссия.

Басманный суд столицы вновь не стал рассматривать материалы уголовного дела в отношении Натальи Полуэктовой, которой инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как уже рассказывал “Ъ”, претензии к госпоже Полуэктовой у правоохранительных органов появились после того, как в 2019 году в полицию обратились представители посольства Швейцарии в Москве. Они заявили, что переводчица Наталья Полуэктова, много лет проработавшая в дипмиссии, зная о том, что посольство компенсирует сотрудникам расходы на оплату лечения, собрала «несколько сотен» документов, якобы подтверждающих оказание ей медицинских услуг. Однако, утверждали заявители, на самом деле в указанных в бумагах случаях лечения госпоже Полуэктовой не требовалось.

Следственные органы согласились с версией дипмиссии и довели дело до суда. Сама Наталья Полуэктова претензии в свой адрес категорически отвергает, указывая на реальность имеющихся у нее заболеваний. Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы обвиняемой, также не видит в действиях подзащитной никакого состава преступления. При этом представители переводчицы считают, что ее уголовное преследование стало местью бывших работодателей за обнародование деталей некоего секс-скандала с участием высокопоставленных сотрудников посольства (в дипмиссии это категорически отрицают).

В прошлом году Басманный суд столицы приступил к рассмотрению уголовного дела, однако в марте нынешнего вернул его в прокуратуру для устранения недостатков. Основанием стало то обстоятельство, что документы, представленные швейцарским посольством (часть на немецком, часть на французском языках), были недостаточно квалифицированно переведены на русский. «Я знаю французский с детства,— пояснял тогда “Ъ” Александр Добровинский.— И мне сразу стало ясно, что следствие оперирует документами, неправильно переведенными с этого языка. Допущенные погрешности в некоторых случаях меняли смысл документа на прямо противоположный. Например, в исходном тексте указывалось, что та или иная медицинская процедура Наталье требовалась, а в переведенном — что нет».

Как выяснилось в суде, документы для следствия переводили два специалиста: россиянка и гражданка Швейцарии. При этом первая не смогла подтвердить свою квалификацию, а вторая оказалась женой швейцарского атташе, то есть представителя заинтересованной стороны. «Я с удивлением узнал, что швейцарский дипкорпус может заниматься подлогом,— сказал “Ъ” адвокат Александр Добровинский.— Тогда меня это шокировало, теперь я понимаю, что для них это была норма».

Тем временем судебное решение было обжаловано, и в конце лета апелляционная инстанция Мосгорсуда (МГС) возвратила материалы дела обратно в Басманный суд. МГС решил, что погрешности перевода не могут помешать рассмотрению материалов расследования по существу.

Новый процесс, впрочем, опять не состоялся. На этот раз председательствующая Наталья Дударь усомнилась в правильности определения подсудности дела. Как она отметила в своем решении, в соответствии с законодательством уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. Между тем из фабулы обвинения следует, что действия обвиняемой, квалифицированные следствием как мошенничество, были совершены госпожой Полуэктовой в течение двух периодов времени: с 26 января 2010 года по май 2013 года, а также с июня 2013 года по август 2018 года. При этом денежные средства на сумму 4,8 млн руб. она на руки получила в бухгалтерии посольства. «Мошенничество признается оконченным с момента перехода чужого имущества во владение виновного или с момента получения им права распоряжаться чужим имуществом»,— говорится в судебном решении. Однако бухгалтерия посольства на тот момент располагалась в доме №6 по Серпову переулку, на территории, отнесенной к юрисдикции Хамовнического райсуда Москвы. В связи с этим Басманный суд решил направить материалы дела коллегам из Хамовнического.

Однако и это решение было обжаловано представителями обвиняемой. Как пояснил “Ъ” Александр Добровинский, защита хочет скорейшего начала судебного разбирательства: у адвоката нет сомнений, что процесс должен завершиться оправдательным приговором. Апелляционная инстанция Мосгорсуда назначила рассмотрение жалобы на 19 декабря.

Александр Александров