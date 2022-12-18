Путин по телефону поздравил Фернандеса с победой сборной Аргентины в ЧМ-2022

Президент РФ Владимир Путин после финала чемпионата мира по футболу в Катаре позвонил президенту Аргентины Алберто Фернандесу и поздравил его с победой сборной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Аргентина обыграла в финале ЧМ-2022 сборную Франции. Основное время закончилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3, серия пенальти — 4:2. Аргентинский футболист Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата, француз Килиан Мбаппе — лучшим бомбардиром.

Леонид Уварчев