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Путин по телефону поздравил Фернандеса с победой сборной Аргентины в ЧМ-2022

Президент РФ Владимир Путин после финала чемпионата мира по футболу в Катаре позвонил президенту Аргентины Алберто Фернандесу и поздравил его с победой сборной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Аргентина обыграла в финале ЧМ-2022 сборную Франции. Основное время закончилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3, серия пенальти — 4:2. Аргентинский футболист Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата, француз Килиан Мбаппе — лучшим бомбардиром.

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Аргентина — чемпион

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Вратарь сборной Франции Уго Льорис (справа)

Вратарь сборной Франции Уго Льорис (справа)

Фото: Reuters / Paul Childs

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес (слева) и нападающий, капитан сборной Аргентины Лионель Месси

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес (слева) и нападающий, капитан сборной Аргентины Лионель Месси

Фото: Reuters / Lee Smith

Судья Шимон Марчиняк (второй слева) после падения вратаря сборной Франции Уго Льориса (на газоне)

Судья Шимон Марчиняк (второй слева) после падения вратаря сборной Франции Уго Льориса (на газоне)

Фото: Reuters / Paul Childs

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (на газоне) после фола французского нападающего Усмана Дембеле (второй слева)

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (на газоне) после фола французского нападающего Усмана Дембеле (второй слева)

Фото: Reuters / Paul Childs

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (слева) забивает гол с пенальти

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (слева) забивает гол с пенальти

Фото: Reuters / Paul Childs

Сборная Аргентины празднует первый гол

Сборная Аргентины празднует первый гол

Фото: Reuters / Carl Recine

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (на газоне)

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (на газоне)

Фото: Reuters / Lee Smith

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (слева) забивает второй гол в ворота Франции

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (слева) забивает второй гол в ворота Франции

Фото: Reuters / Carl Recine

Защитник сборной Франции Жюль Кунде (слева) и полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария

Защитник сборной Франции Жюль Кунде (слева) и полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес (на газоне) и полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Поль

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес (на газоне) и полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Поль

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер (слева) атакует ворота Франции

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер (слева) атакует ворота Франции

Фото: Reuters / Paul Childs

Фол защитника сборной Аргентины Николаса Отаменди (слева) на нападающем сборной Франции Рандале Коло Муани

Фол защитника сборной Аргентины Николаса Отаменди (слева) на нападающем сборной Франции Рандале Коло Муани

Фото: Reuters / Paul Childs

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре) забивает гол с пенальти

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре) забивает гол с пенальти

Фото: Reuters / Carl Recine

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре) забивает второй гол в ворота Аргентины

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре) забивает второй гол в ворота Аргентины

Фото: Reuters / Paul Childs

Полузащитник сборной Франции Эдуарду Камавинга (слева) и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси

Полузащитник сборной Франции Эдуарду Камавинга (слева) и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси

Фото: Reuters / Paul Childs

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси (слева) в борьбе с полузащитником сборной Франции Кингсли Команом

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси (слева) в борьбе с полузащитником сборной Франции Кингсли Команом

Фото: Reuters / Peter Cziborra

Третий гол нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе

Третий гол нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе

Фото: Reuters / Carl Recine

Сборная Аргентины во время серии послематчевых пенальти

Сборная Аргентины во время серии послематчевых пенальти

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Сборная Аргентины празднует победу

Сборная Аргентины празднует победу

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает игроков сборной после поражения

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает игроков сборной после поражения

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро бьет в барабаны

Бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро бьет в барабаны

Фото: Reuters / Molly Darlington

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после проигрыша

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после проигрыша

Фото: Manu Fernandez / AP

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес (слева) признан лучшим вратарем и получил приз «Золотая перчатка»

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес (слева) признан лучшим вратарем и получил приз «Золотая перчатка»

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим нападающим ЧМ и получил приз «Золотая бутса»

Игрок сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим нападающим ЧМ и получил приз «Золотая бутса»

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Сборная Аргентины выиграла Кубок мира

Сборная Аргентины выиграла Кубок мира

Фото: Martin Meissner / AP

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Вратарь сборной Франции Уго Льорис (справа)

Фото: Reuters / Paul Childs

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес (слева) и нападающий, капитан сборной Аргентины Лионель Месси

Фото: Reuters / Lee Smith

Судья Шимон Марчиняк (второй слева) после падения вратаря сборной Франции Уго Льориса (на газоне)

Фото: Reuters / Paul Childs

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (на газоне) после фола французского нападающего Усмана Дембеле (второй слева)

Фото: Reuters / Paul Childs

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (слева) забивает гол с пенальти

Фото: Reuters / Paul Childs

Сборная Аргентины празднует первый гол

Фото: Reuters / Carl Recine

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси (на газоне)

Фото: Reuters / Lee Smith

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария (слева) забивает второй гол в ворота Франции

Фото: Reuters / Carl Recine

Защитник сборной Франции Жюль Кунде (слева) и полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес (на газоне) и полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Поль

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер (слева) атакует ворота Франции

Фото: Reuters / Paul Childs

Фол защитника сборной Аргентины Николаса Отаменди (слева) на нападающем сборной Франции Рандале Коло Муани

Фото: Reuters / Paul Childs

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре) забивает гол с пенальти

Фото: Reuters / Carl Recine

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (в центре) забивает второй гол в ворота Аргентины

Фото: Reuters / Paul Childs

Полузащитник сборной Франции Эдуарду Камавинга (слева) и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси

Фото: Reuters / Paul Childs

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси (слева) в борьбе с полузащитником сборной Франции Кингсли Команом

Фото: Reuters / Peter Cziborra

Третий гол нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе

Фото: Reuters / Carl Recine

Сборная Аргентины во время серии послематчевых пенальти

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Сборная Аргентины празднует победу

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает игроков сборной после поражения

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро бьет в барабаны

Фото: Reuters / Molly Darlington

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после проигрыша

Фото: Manu Fernandez / AP

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес (слева) признан лучшим вратарем и получил приз «Золотая перчатка»

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим нападающим ЧМ и получил приз «Золотая бутса»

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Сборная Аргентины выиграла Кубок мира

Фото: Martin Meissner / AP

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