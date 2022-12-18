Контингент НАТО усилил охрану КПП на севере Косово из-за митинга сербов

Миссия НАТО в частично признанном Косово (KFOR) усилила присутствие своих патрулей на КПП «Ярине» на фоне митинга сербов. На севере Косово продолжаются протесты из-за задержания сербов, в том числе бывшего полицейского Деяна Пантича.

«Сегодня ночью на окрестных проселочных дорогах мы заметили более 15 джипов Hammer и несколько грузовиков KFOR, также говорят, что они кое-где натянули колючую проволоку»,— рассказал один из людей на баррикадах (цитата по Kosovo-Online).

Миссия НАТО пока не выпустила официального заявления по этому поводу. По информации из Ярине, представители KFOR установили колючую проволоку и баррикады в непосредственной близости от КПП.

Ситуация в регионе обострилась 10 декабря, когда сотни этнических сербов возвели баррикады на дороге на севере Косово. Они перекрыли движение через два основных пограничных перехода в направлении Сербии. Косовская полиция на КПП «Ярине» блокировала въезд со своей стороны.

Вскоре после этого президент Александр Вучич заявил, что Сербия направит запрос миссии НАТО на размещение сил армии и полиции в Косово, а США призвали к деэскалации.

Сербов в Косово около 120 тыс., подавляющее большинство примерно 1,8-миллионного населения частично признанной республики составляют этнические албанцы. При этом в Северном Косово (сербский автономный район) большинство жителей — сербы.

Подробнее о развитии конфликта читайте в публикации «Ъ» «Сербии предлагают сдаться в план».

Мария Федотова