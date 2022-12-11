США призвали к деэскалации на севере Косово

США озабочены сложившейся на севере Косово ситуацией и призывают к деэскалации. Об этом говорится в совместном заявлении посольств США в Белграде и Приштине о ситуации на севере Косово. Президент Сербии Александр Вучич тем временем призвал сербов и албанцев сохранить мир.

«Насколько нам известно, косовские власти задержали человека, подозреваемого в причастности к насильственному нападению на косовские правоохранительные органы и избирательную комиссию»,— говорится в заявлении посольств. Это используется как оправдание для незаконных блокпостов, а также угроз и запугивания косовских властей и местного населения, сообщают посольства.

«Призываем всех проявлять максимальную сдержанность, принимать незамедлительные меры по деэскалации ситуации, воздерживаться от провокационных действий»,— заявляют диппредставительства США в регионе.

Президент Сербии также призывает к урегулированию ситуации. Об этом он заявил по итогам заседания Совета нацбезопасности. «Мы обсудили сегодня на заседании, что мы должны делать. Для нас важно призвать и албанцев, и сербов к сохранению мира и урегулированию ситуации. Я призываю сербов на севере к спокойствию и миролюбию и не поддаваться на провокации»,— заявил господин Вучич (цитата по RTS).

Сербов в Косово — около 120 тыс., подавляющее большинство примерно 1,8-миллионного населения частично признанной республики составляют этнические албанцы, напоминает AFP. При этом в Северном Косово (сербский автономный район) большинство жителей — сербы.

Мария Федотова