В Шереметьево предупредили о возможных задержках до 15 минут на вылет из-за снегопада

Столичный аэропорт Шереметьево осуществляет российские и зарубежные рейсы по расписанию, несмотря на сильный снегопад. Однако в связи с очисткой взлетно-посадочных полос, а также антиобледенительной обработкой самолетов возможны задержки 10–15 минут на вылет. Об этом говорится в пресс-релизе воздушной гавани, есть в распоряжении «Ъ».

В условиях непогоды аэропорт также порекомендовал пассажирам пользоваться услугами «Аэроэкспресса».

Без сбоев за прошедшие сутки Шереметьево обслужил 573 рейса, на запасной аэродром был принят рейс Анталья—Казань в связи с закрытием аэропорта столицы Татарстана.

В Москве с ночи идет сильный снег, за сутки в столице выпала почти треть месячной нормы осадков, в Подмосковье — половина месячной нормы.

Из-за непогоды в московских аэропортах задерживаются или отменяются рейсы. Сегодня, 18 декабря, по данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 15:43, в Шереметьево задержано 22 рейса, отменено два.

Мария Федотова