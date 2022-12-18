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Коммерсантъ FM
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В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за сутки в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков, а в Подмосковье — половина месячной нормы.

«За минувшие сутки на Центральную Россию обрушилось аномальное, а местами — рекордное количество осадков»,— сказал «РИА Новости» господин Тишковец. По его словам, на метеостанции ВДНХ зафиксированы 15 мм осадков (почти треть нормы).

В Новой Москве, отметил метеоролог, зафиксировано 18 мм осадков, в Подмосковье — до 23 мм (Павловский Посад), это примерно 50% месячного объема.

Согласно сервису «Яндекс.Расписание», в аэропортах Москвы задержаны и отменены более 60 рейсов. Во Внуково задержано 26 рейсов, отменено 9. В Домодедово — задержано 22, отменено 2, в Шереметьево — задержано 6, отменено 2.

Анастасия Ларина

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