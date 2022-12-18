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Коммерсантъ FM
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Власти Москвы рекомендовали не пользоваться личным транспортом из-за снегопада

В Москве продолжается сильный снегопад, водителям рекомендовано воздержаться от поездок на личном автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта.

«Из-за последствий сильного снегопада движение на 10:00 оценивается в 4 балла. В течение дня просим отказаться от поездок на личном транспорте — так коммунальные службы быстрее почистят дороги»,— отмечается в сообщении ведомства в Telegram.

Для передвижения предлагается выбрать метро, МЦК, МЦД, для поездок в аэропорт — поезда «Аэроэкспресс». Причинами загруженности дорог стали в частности большое количество снега, мелкие аварии и застрявшие фуры на МКАД и эстакадах. Пробки в течение дня будут достигать 4-6 баллов.

В настоящий момент затруднено движение на МКАД в районе улицы Верхние Поля, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал.

В Москве за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков, в Подмосковье — половина месячной нормы. В аэропортах Москвы задержано и отменено более 60 рейсов. Во Внуково задержано 26 рейсов, отменено 9. В Домодедово — задержано 22, отменено 2, в Шереметьево — задержано 6, отменено 2.

Дарья Эрозбек

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