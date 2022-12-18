Ледяной дождь пройдет в Удмуртии 18 декабря

В ближайшие сутки, 18 декабря, в Удмуртии ожидается ледяной дождь. Жителей просят воздержаться от дальних поездок и быть осторожными. Об этом во «ВКонтакте» со ссылкой на данные метеорологов сообщает глава республики Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Напомним, в Удмуртии 18 и 19 декабря ожидается снежная и ветреная погода, а на дорогах заносы и гололедица. На трех трассах региона вводится ограничение движения для грузовиков и маршрутного транспорта. Дорожные службы республики работают в усиленном режиме.