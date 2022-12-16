Дорожные службы Удмуртии из-за снегопадов перешли на усиленный режим работы

Дорожные службы Удмуртии перевели на усиленный режим работы из-за предстоящей непогоды. 18 декабря на региональные трассы выведут более 150 единиц спецтехники, а в ночь на 19 декабря задействуют свыше 100 машин. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Отмечается, что на особом контроле находятся спуски и подъемы, а также трассы с высокой интенсивностью движения и дороги, соединяющие Удмуртию с соседними регионами.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Удмуртии пройдет снег, который днем сохранится в отдельных районах республики. 18 и 19 декабря также ожидается снежная и ветреная погода. На дорогах образуются заносы и гололедица.