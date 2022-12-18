Движение на трех трассах в Удмуртии ограничили из-за снегопадов

В Удмуртии из-за неблагоприятных погодных условий вводится временное ограничение движения на федеральной трассе М-7 «Волга» (от границы с Пермским краем до Татарстана), а также региональной дороге «Воткинск — Кельчино — граница Пермского края» и объездной Воткинска. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, ограничения будут действовать в период с 13:00 18 декабря до 9:00 19 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На региональной дороге движение ограничено для грузовиков и маршрутного транспорта, на федеральной трассе — для большегрузного транспорта.

Напомним, 18 и 19 декабря в республике ожидается снежная и ветреная погода, а на дорогах ожидаются заносы, накат и гололедица. Дорожные службы Удмуртии перевели на усиленный режим работы из-за предстоящей непогоды.