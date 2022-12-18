The Telegraph узнал о предложении Жозе Мауринью возглавить сборную Португалии

Главный тренер клуба «Рома» Жозе Мауринью рассматривает предложение федерации футбола Португалии о том, чтобы возглавить сборную страны. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозе Мауринью

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters Жозе Мауринью

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Тренер должен сообщить о своем решении португальской федерации футбола в феврале 2023 года. По данным источника, Жозе Мауринью может подписать соглашение с национальной командой следующим летом, когда закончится его контракт с «Рома».

В мае этого года «Рома» стала первым чемпионом лиги конференций, третьего по значению клубного турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Таким образом, Жозе Моуринью как тренер доводил свои команды до побед во всех еврокубка.

Сборная Португалии 10 декабря со счетом 0:1 проиграла команде Марокко в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. После этого главный тренер сборной Фернанду Сантуш ушел в отставку.

Анастасия Ларина