МИД потребовал отмены санкций ЕС, препятствующих экспорту сельхозпродукции из РФ

Евросоюз (ЕС) должен отменить все санкции, препятствующие экспорту российской сельхозпродукции, утверждает замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, это обязательство заложено в рамках зерновой сделки, заключенной РФ и Украиной при участии Турции и ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Грушко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Грушко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«ЕС должен полностью выполнить все свои обязательства, зафиксированные в стамбульском меморандуме, о снятии любых ограничений на оборот продовольствия и зерна с целью укрепления глобальной продовольственной безопасности. А для этого необходимо… юридически отменить все введенные санкции, которые мешают поставкам зерна, удобрений и сырья, необходимого для их производства»,— сказал господин Грушко ТАСС.

Зерновая сделка была согласована в июле, в ноябре ее автоматически продлили на 120 дней. Москва неоднократно жаловалась, что часть сделки, гарантирующая обеспечение вывоза российских удобрений, не выполняется. 12 декабря МИД России заявил о необходимости скорректировать зерновую сделку. 15 декабря канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что ЕС не намерен мешать экспорту российского зерна и удобрений.

Подробности — в материале «Ъ» «Зерновая переделка».

Лаура Кеффер