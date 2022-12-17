В аэропортах Москвы задержано или отменено более 40 рейсов

В трех московских аэропортах из-за непогоды задержано 24 рейса, отменено 17, следует из данных «Яндекс.Расписания». По состоянию на 10:53 во Внуково задержано 7 рейсов, отменено 10. В Домодедово задержано 12 рейсов, отменен 1. В Шереметьево задержано 5 рейсов, отменено 6.

В столице сегодня, 17 декабря, сильный снегопад. По прогнозу Гидрометцентра, в течение дня в городе будет –2...–4°С (в Подмосковье –1...–6°С), снег, местами сильный, с гололедицей и снежными заносами. 18 декабря в Москве прогнозируется –5...–7°С (по области –4...–9°С), также ожидается снег, местами метель.

Лаура Кеффер