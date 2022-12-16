Латвийский телеканал TV3 разорвет договор аренды помещения с «Дождем»

Латвийский телеканал TV3, в помещении которого велись трансляции телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом), намерен разорвать с ним договор. Решение принято в связи с тем, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию телеканалу.

«На основании решения Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) аннулировать лицензию "Дождю" мы не видим возможности дальнейшего предоставления помещения для носителя, в связи с чем договор аренды будет расторгнут и помещение планируется освободить в январе»,— заявил представитель TV3 Карлис Позняков, его слова приводит портал Delfi.

Вещание «Дождя» в Латвии остановилось 8 декабря. Это произошло после того, как 1 декабря в эфире «Дождя» ведущий Алексей Коростелев выразил надежду на то, что канал смог помочь с «оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте». Его слова расценили как поддержку российской армии на Украине. Журналиста уволили с телеканала. Вслед за Латвией вещание прекратили Литва и Эстония. «Дождь» получил лицензию на трансляцию в Латвии 6 июня. В России телеканал прекратил работу 3 марта.

Лусине Баласян