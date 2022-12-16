Верховный суд РФ подтвердил приговор осужденным за организацию теракта в петербургском метро в 2017 году

Верховный суд РФ признал законным и оставил в силе приговор 11 осужденным за организацию взрыва в петербургском метрополитене в апреле 2017 года. Они получили сроки от 18 лет до пожизненного лишения свободы.

«Верховный суд отклонил кассационные жалобы на приговор, признав определение апелляционной инстанции законным и обоснованным»,— цитирует ТАСС собеседника в пресс-службе суда.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником Акбарджоном Джалиловым на перегоне между стациями «Сенная площадь» и «Технологический институт» унесло жизни 15 человек, более ста пострадали. В организации теракта и пособничестве террористу-смертнику виновными признали 11 уроженцев Средней Азии. Все осужденные отрицали свое участие в подготовке взрыва.

Подробнее о теракте и суде над организаторами читайте в материале «Ъ» «Теракт не вписался в четыре пожизненных».

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