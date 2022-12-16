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Коммерсантъ FM
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Песков рассказал о «досогласовании последних моментов» по ответу на нефтяной price cap

Указ президента об ответных мерах на введение западными странами потолка цен (price cap) на российскую нефть будет скоро подписан. Сейчас, как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «досогласовываются последние моменты».

«Досогласовываются последние моменты. Ожидаем, что это произойдет скоро»,— сказал господин Песков на брифинге в ответ на вопрос, когда стоит ожидать указ с ответными мерами. Днем ранее господин Песков говорил, что указ с ответными мерами должен выйти уже на этой неделе.

5 декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть, введенный Евросоюзом, странами G7 и Австралией. Предельная цена на российскую нефть установлена на уровне $60 за баррель.

Как сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на источники, в качестве ответных мер Россия не будет продавать нефть при двух условиях: если ее получателем будет страна, которая присоединилась к потолку цен; или если потолок цен будет обозначен в качестве условия в контракте. По данным газеты, планируется, что этот указ будет действовать до 1 июля 2023 года.

Подробнее о том, что происходит на 296-й день после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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