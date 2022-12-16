В Бурятии разбился вертолет Ми-8

На аэродроме в Улан-Удэ потерпел крушение вертолет Ми-8, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Инцидент произошел неподалеку от заправки. По неофициальным данным, жертвами аварии стали три человека. По информации «Интерфакс», вертолет был частным.

По словам источника ТАСС, крушение «Ми-8» произошло при посадке в аэропорту Байкал в Улан-Удэ. При падении вертолет загорелся. В результате погибли три члена экипажа, пассажиров на борту не было. На месте работают оперативные службы.

Позже ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что крушение могло произойти из-за пожара в двигателе вертолета.

Глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил крушение в своем Telegram-канале. Сообщение о крушении пришло в 15:20 по местному времени (11:30 мск), сообщил он. По его словам, авиазавод еще не передал вертолет заказчику, он не находился в эксплуатации.

Семьям погибших членов экипажа вертолета МИ-8 будет выплачена материальная помощь в размере 1 млн руб., сообщил господин Цыденов. Он добавил, что со стороны авиазавода также будет произведена выплата. «Причины случившегося выясняются, предварительно, это либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа, поскольку вертолет уже практически совершил посадку. Сейчас работают все службы. Вся дополнительная информация будет представлена»,— сказал он.

Вчера, 15 декабря, министр МЧС России Александр Куренков был с рабочим визитом в Бурятии и посещал Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (госкорпорация «Ростех»). Разбившийся «Ми-8» был произведен на этом заводе.

Олеся Павленко, Влад Никифоров, Иркутск