В Анапе водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку

В Анапе в дорожно-транспортном происшествии погибла 88-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

По предварительным данным, 46-летний водитель Nissan x-trail наехал на женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. На ее верхней одежде не было световозвращающих элементов. Пешеход погибла на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

В последнее время в Краснодарском крае участились аварии, в которых погибают пешеходы. Подобные ДТП ранее произошли в Крымском, Белореченском и Павловском районах.

Татьяна Ручкина

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