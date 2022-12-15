В Крымском районе водитель Hyundai Tucson насмерть сбил пешехода

В Крымском районе произошло ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщает отдел безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла 14 декабря около 21 часа в районе 104-го км автодороги «Краснодар — Верхнебаканский». По предварительным данным, проезжую часть дороги в зоне видимости пешеходного перехода переходила женщина, на верхней одежде которой не было светоотражающих элементов. Ее сбила 40-летняя женщина за рулем Hyundai Tucson.

В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Татьяна Ручкина

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