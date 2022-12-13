В Павловском районе водитель Peugeot Boxer насмерть сбил пешехода

В Павловском районе произошло ДТП, в котором погиб пешеход, двигающийся по проезжей части. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла 12 декабря около 18 часов в станице Незамаевской, на 35-м км автодороги «ст. Павловская – ст. Веселая – ст. Незамаевская». При наличии с обеих сторон тротуаров 43-летний пешеход шел по проезжей части. При этом на его верхней одежде не было световозвращающих элементов.

23-летний водитель фургона, двигающийся в попутном направлении, наехал на пешехода. В результате аварии последний погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Татьяна Ручкина

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