В Белореченском районе водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода

В Белореченском районе произошло ДТП, в котором погиб пешеход, переходивший проезжую часть дороги в неустановленном месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

ДТП произошло 13 декабря около 3 часов на 30-м км автодороги «Майкоп — п. Бжедугхабль — г. Адыгейск — г. Усть- Лабинск — г. Кореновск». По предварительным данным, 18-летний водитель без водительского удостоверения наехал на 56-летнего мужчину. Сообщается, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, а на его верхней одежде не было световозвращающих элементов.

В результате аварии пешеход погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram