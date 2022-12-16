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Коммерсантъ FM
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Снаряд попал в подвал школы села Новая Таволжанка в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе попало под обстрел со стороны Украины. По его словам, жертв и пострадавших нет. Один снаряд попал в подвал школы, добавил глава региона.

Последствия обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе

Последствия обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе

Фото: t.me / vvgladkov

Последствия обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе

Фото: t.me / vvgladkov

«Под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Один из снарядов попал в подвал школы. Все оперативные службы выехали на место. Подомовой обход территории продолжается»,— написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Осенью обстрелы территории Белгородской области участились, они происходят практически ежедневно. Вчера, 15 декабря, из-за обстрела часть приграничного села Старый Хутор Валуйского городского округа осталась без электроэнергии. Также сообщалось о разрушенном доме в селе Безымено Грайворонского городского округа.

О том, что происходит на 296-й день ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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