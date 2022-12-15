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Коммерсантъ FM
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Из-за обстрелов в приграничных селах Белгородской и Курской областей пострадали дома

Губернаторы Белгородской и Курской областей Вячеслав Гладков и Роман Старовойт сообщили об очередных обстрелах приграничных с Украиной территорий.

В селе Безымено Грайворонского городского округа в результате обстрела разрушен частный жилой дом. Снаряд попал в крышу здания. «Жертв и пострадавших нет. Семью переселили в безопасное место. Подомовый обход территории продолжается»,— написал господин Гладков Telegram-канале. В Курской области под обстрел попал хутор Кучеров Беловского района. Власти зафиксировали шесть прилетов. Пострадавших нет. В двух домовладениях повреждены фасады, выбиты стекла, частично разрушены заборы.

Осенью обстрелы территории Белгородской и Курской областей участились, власти сообщают о них почти ежедневно. Сегодня,15 декабря, из-за снарядов часть приграничного села Старый Хутор Валуйского городского округа осталась без света.

Сергей Толмачев, Воронеж

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