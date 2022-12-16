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Коммерсантъ FM
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США выделят $2,5 млрд на продовольственную безопасность Африки

США направят Африке дополнительные $2,5 млрд на повышение устойчивости продовольственных рынков. Решение об этом принял президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома. Также Вашингтон и Африканский союз решили запустить стратегическое партнерство по продовольственной безопасности.

Договоренности были достигнуты по итогам прошедшего в Вашингтоне саммита США—Африка, в котором участвовали 49 стран континента. Планируется, что стратегическое партнерство США и Африканского союза задействует «государственный и частный секторы для удовлетворения неотложных и острых потребностей в продовольствии и удобрениях в краткосрочной перспективе». «Мы стремимся… разработать план действий для достижения долгосрочных целей к саммиту Африканского союза в феврале 2023 года»,— сказано в совместном заявлении.

Саммит США—Африка стал первым за восемь лет. Американские СМИ писали, что одна из целей мероприятия — показать африканским странам, что с США сотрудничать гораздо полезнее, чем с Россией и Китаем, роль которых в Африке американцы называют дестабилизирующей. По данным The Washington Post, США и страны Африки по-разному видят решение конфликта на Украине, так как африканские страны выступают «против идеи наказать Россию».

Подробности саммита — в материале «Ъ» «Подарки для Африки».

Лаура Кеффер

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