WP: США и страны Африки по-разному видят решение конфликта на Украине

Лидеры стран Африки дали понять Белому дому США, что «хотят положить конец войне», сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Однако, по его словам, стороны расходятся во мнениях насчет того, какую тактику использовать для достижения мирного урегулирования. Как утверждает неназванный чиновник, африканские страны выступают «против идеи наказать Россию».

«Африканцы хотят видеть дипломатическое решение этого конфликта. Мы, в общем-то, тоже... Расхождения возникают, когда некоторые страны выражают дискомфорт в связи с санкциями и критикой в адрес России, что, по их мнению, затрудняет поиск дипломатического решения»,— объяснил американский чиновник. По данным WP, африканские страны «постоянно остаются в числе несогласных» с санкциями. Они настаивают, что «страдают от самых тяжелых последствий конфликта и не видят особой пользы в том, чтобы злить Россию».

Сегодня, 13 декабря, в Вашингтоне стартует саммит США—Африка, который продлится до 15 декабря. В нем примут участие главы государств и правительств 49 стран Африки. На встречу не были приглашены Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, Судан, Эритрея. Отказались от поездки на саммит лидеры Зимбабве и ЮАР.

Страны Африки отказываются присоединяться к санкциям против России. В сентябре сын президента Уганды командующий сухопутными войсками Мухузи Кайнеругаба заявил, что «нападение на Россию — это нападение на Африку». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что не верит в искренность африканцев, выступающих в поддержку РФ.

Лаура Кеффер