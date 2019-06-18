Быть или казаться

Один автомобильный журналист однажды разыграл своих приятелей. Приехав в гости, на вопрос, на чем он прибыл на этот раз, ответил: "Заднемоторное купе с индексом из трех цифр, первая - девятка". Ну и конечно же, ни у кого сомнений не было, что это Porsche. Но на деле оказалось, что это... ЗАЗ-968. И попробуйте поспорьте. Дверей две. Мотор сзади. Индекс начинается на "девятку". А цена, динамика, комфорт и, собственно, бренд не обсуждались. И тут, конечно, есть не просто нюансы, а колоссальная пропасть между упомянутыми автомобилями. Но если кто забыл, "Запорожец" перестали выпускать в 1994 году, а за прошедшие с той поры четверть века очень многое поменялось.

Дмитрий Гронский

Например, наше отношение к корейским автомобилям. "Ладушками и дэушками не торгуем" - надменно гласил рекламный модуль какого-то серого дилера в конце девяностых. Но сегодня и Lada выглядит, скажем так, не стыдно. Что же касается корейцев, то они по соотношению "цена - качество" давно уже догнали не только французский, но и немецкий масс-маркет. Что же качается "весомости бренда", то это дело наживное. Совсем недавно некоторые с удивлением обнаружили, что настоящий "гран туризмо" может называться KIA Stinger. А автомобиль с кузовом "шутинг брейк" - это не обязательно "Мерседес", а, например, KIA ProCeed. Собственно, такая модификация была уже и во втором поколении модели.

Фото: KIA

Общие крылья

Shooting brake - машина "с претензией", поэтому главное в ней - это, конечно же, внешность. Прежде всего изменения относительно хетчбэка и универсала, которые нам уже знакомы, коснулись кормы автомобиля. Более массивный задний бампер. Световая полоса между фонарями и надпись PROCEED на крышке багажника, где заглавные буквы даны с характерными интервалами - ну чем вам не Panamera! Сильно отличается от других "сидов" и вид в профиль - от передних фар до двери багажного отсека пробегают тугие изгибы, визуально увеличивая длину кузова. Впрочем, это не только оптический обман. Колесная база автомобиля осталась прежней, но за счет переднего свеса автомобиль стал длиннее, а благодаря более пологому наклону заднего стекла - существенно ниже. Словом, если верить представителям KIA, по кузовным панелям у Ceed и ProCeed общие только капот и передние крылья.

На заднем ряду более низкая по сравнению с хетчбэком и универсалом посадка, так что пассажиры не почувствуют клаустрофобии из-за заниженной крыши. Багажник тут чуть меньше, чем у Ceed Sportwagon, но все равно он больше, чем каких-то двадцать лет назад считавшийся большим багажник у BMW пятой серии. Фото: KIA

Фото: KIA

Внутри модели счастливый обладатель найдет черный потолок, задача которого - "создать ощущение того, что салон обволакивает находящихся в автомобиле". На порогах - металлические накладки. Подрезанный снизу руль - злые языки шутят, что эта опция адресована обладателям крупного живота, но на самом деле интенсивное руление с такой баранкой удобнее. Металлические подрулевые лепестки и на вид, и на ощупь сообщают чувство премиальности. Ну а если под вами опциональное сиденье с развитыми боковыми валиками и отделкой из черной кожи и искусственной замши с красной прострочкой и логотипом GT, то вы вообще можете почувствовать, что держите Господа Бога за бороду.

Выбор движения

На автомобиль, в зависимости от наличия у покупателя денег, устанавливается либо 140-, либо 200-сильный мотор, оба с наддувом. У автомобиля полностью независимая подвеска, настройки которой производились, конечно же, под руководством Альберта Бирмана. Есть даже выбор режима движения - в "спортивном" автомобиль быстрее реагирует на газ, а руль тяжелеет. Но не ждите даже в версии с топовым мотором каких-то откровений и ощущений "гран туризмо". В этом автомобиле все же главное не динамика и управляемость, а его красота, "нечастость", а также возможность запихнуть в салон сноуборд.