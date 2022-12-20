Не в бровь, а в Глазго

Манро — это название горной гряды в Шотландии. В честь нее и назвали новую автомобильную марку, в арсенале которой пока лишь одна модель, чья презентация состоялась в начале декабря в Глазго. В городке Ист-Килбрайд, к юго-востоку от шотландской столицы, уже построено предприятие, на котором 300 человек ежегодно будут собирать по две с половиной сотни Munro Mark 1. Рассел Петерсон и Росс Андерсон, авторы стартапа, трудились всего три года — и это без госсубсидий и без подрядных работ гигантских НИИ, успешно проглатывающих огромные бюджеты, как это происходит в некоторых странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Росс и Рассел очень гордятся тем, что их предприятие — первый автозавод в Шотландии, появившийся с 1981 года, когда тут закрылся завод по выпуску машин марки Peugeot Фото: Munro Фото: Munro Фото: Munro Следующая фотография 1 / 3 Росс и Рассел очень гордятся тем, что их предприятие — первый автозавод в Шотландии, появившийся с 1981 года, когда тут закрылся завод по выпуску машин марки Peugeot Фото: Munro Фото: Munro Фото: Munro

Выглядит машина, с одной стороны, брутально, с другой — наивно, будто ребенок собрал ее из конструктора. Возможно, такова и была идея: создать максимально простой по всем параметрам внедорожник, который служил бы своему владельцу не один десяток лет, знай только батарейки меняй. Не подумайте — Петерсон и Андерсон вовсе не думали строить еще одну машину для легкомысленных поездок. Mark 1 — автомобиль для серьезной работы, при этом — оригинальной конструкции. Полностью заряженный Munro, как утверждают разработчики, готов к 16 часам движения по бездорожью, что в километрах исчисляется тремя сотнями — такова номинальная дальность поездки. Мощность электрической силовой установки — 300 л.с. или 380 л.с., зависит от комплектации. Из других важных параметров: рама сделана из 5-миллиметровой оцинкованной стали, кузовные панели — из алюминия.

Анна Килимник