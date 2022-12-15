В Госдепе заявили о готовности вводить санкции против турецких компаний за сотрудничество с Россией

США не намерены блокировать всю финансовую систему России, прокомментировали в Госдепе объявленные сегодня, 15 декабря, очередные санкции. Вашингтон хочет минимизировать ущерб для мирового рынка от ограничительных мер, заявил координатор по санкционной политике Госдепа Джеймс О'Брайен. При этом он отметил, что США готовы вводить вторичные санкции против турецких компаний, которые сотрудничают с попавшими под ограничения российскими.

«Мы внимательно изучаем (при введении санкций.— "Ъ") каждый список банков, стремясь избежать или смягчить ущерб, который может возникнуть, если банк не сможет выполнять свои операции. Таким образом, мы рассматриваем это как постепенный процесс, а не как одну беспощадную попытку заблокировать всю российскую финансовую систему сразу»,— заявил господин О'Брайен (цитата по «РИА Новости») . США также намерены и далее позволять России беспрепятственно экспортировать товары, которые имеют важное значение для мирового рынка, отметил он.

«Мы не создаем препятствия поставкам товаров, которые требуются по всему миру … Это включает продукты питания, удобрения и энергоресурсы»,— заявил представитель Госдепа. Он также заявил, что США готовы наказывать компании Турции за несоблюдение американского режима санкций.

«Как всегда в случае с Турцией, у нас идут очень открытые и откровенные обмены мнениями. И мы ясно даем понять, что когда наши интересы требуют от нас обеспечивать соблюдение наших санкций (в отношении России.— "Ъ"), мы будем это делать. И мы будем вводить (вторичные.— "Ъ") санкции (в отношении нарушающих американский режим рестрикций турецких фирм.— "Ъ"), когда такое необходимо»,— заявил Джеймс О'Брайен (цитата по ТАСС).

В санкционный список США попали Владимир Потанин и Росбанк, связанные с ВТБ компании, вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Чернышенко, а также ряд российских губернаторов.

Представителям стран Евросоюза пока не удалось договориться по новым санкциям против РФ.

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Мария Федотова