Мосгорсуд оставил в силе арест журналистки Баязитовой

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста журналистки Life.ru и автора Telegram-канала «Адские бабки» Александры Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве 1,2 млн руб. у вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Как сообщается в пресс-службе московских судов, Мосгорсуд изменил постановление о продлении ареста журналистки до 7 января. Теперь ей назначен арест до 6 января.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александра Баязитова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Решение о продлении ареста Кузьминский суд Москвы принял 3 ноября. Тогда же продлили арест другого фигуранта дела, медиатехнолога Ольги Архаровой. Третий фигурант, пиар-менеджер Инна Чурилова, отправлена на этот же срок под домашний арест. 16 ноября суд отклонил апелляцию на арест Александры Баязитовой.

Александра Баязитова была задержана на два месяца 10 августа по п. «б» ч. 3 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, обвиняемые вымогали 1,2 млн руб. за непубликацию информации, порочащей Александра Ушакова. Журналистка вину не признает.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Суд не поверил в коммерческую сделку».

Лусине Баласян