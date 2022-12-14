Суд арестовал 2 млн рублей и автомобиль Porsche медиатехнолога Архаровой по делу о вымогательстве

Суд по ходатайству следствия арестовал 2 млн руб. и автомобиль Porsche, принадлежащие медиатехнологу Ольге Архаровой. Ее обвиняют в вымогательстве 1,2 млн руб. у вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Об аресте имущества и денег сообщила адвокат госпожи Архаровой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Архарова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ольга Архарова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Следствие через суд инициировало арест машины Porshe и 2 млн рублей на счету моей подзащитный Архаровой. Еще раньше при обыске у ее родителей были изъяты 900 тыс. рублей. Мы считаем эти решения необоснованными и незаконными»,— сообщила ТАСС адвокат госпожи Архаровой Елена Федулова.

Она подчеркнула, что санкция статьи 163 УК РФ (вымогательство), по которой обвиняется ее подзащитная, предусматривает штраф до 1 млн руб. «У нее уже арестовано гораздо больше. Мы расцениваем это как способ давления на нашу подзащитную с целью побудить ее дать те показания, которые выгодны стороне обвинения»,— сказала господа Федулова.

Помимо Ольги Архаровой в качестве обвиняемых по делу о вымогательстве у господина Ушакова проходят журналистка Life.ru Александра Баязитова и пиар-менеджер Инна Чурилова. Им грозит до 15 лет колонии. Их арестовали 10 августа.

3 ноября Кузьминский суд Москвы продлил арест Александры Баязитовой и Ольги Архаровой до 7 января. 2 ноября Инну Чурикову отправили под домашний арест до этой же даты.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Суд не поверил в коммерческую сделку».

Эрдни Кагалтынов