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Коммерсантъ FM
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Сбербанк прекращает прием заявок на ипотеку от застройщика с итоговой ставкой менее 3%

Сбербанк прекратит прием заявок на ипотеку от застройщика с итоговой ставкой менее 3% с 27 декабря. Об этом «РИА Новости» сообщил зампред правления банка Анатолий Попов.

«Следуя позиции регулятора о кредитах с околонулевой процентной ставкой на ипотеку, с 27 декабря 2022 года "Сбер" прекращает прием заявок с субсидированием от застройщика с итоговой ставкой менее 3%»,— заявил господин Попов, отметив, что банк поддерживает требование регулятора. Далеко не всегда покупатели понимают условия и механизм действия таких субсидированных программ, пояснил зампред Сбербанка.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала ипотечные ставки от банков, близкие к нулю, маркетинговой акцией. Так называемые ипотеки от застройщиков вводят заемщиков в заблуждение, отметила госпожа Набиуллина.

Сегодня, 15 декабря, в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин заявил, что программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2024 года. Ставка по таким программам вырастет до 8%. Он также сообщил, что программы семейной ипотеки со ставкой 6% станут доступны для семей с двумя детьми, не достигшими возраста 18 лет. Программа льготной ипотеки должна завершиться 31 декабря 2022 года.

Подробнее — в публикации приложения «Деньги» «Покупателям найдут другие льготы».

Мария Федотова

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