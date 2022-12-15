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Коммерсантъ FM
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Покупателям найдут другие льготы

Отмена программы льготной ипотеки не станет фатальной для девелоперов

Осенью в Москве каждая пятая сделка на первичном рынке прошла с кредитом с господдержкой. ЦБ предупредил, что в следующем году отменит программу льготной ипотеки и ограничит специальные предложения от застройщиков. Участники рынка готовятся к падению продаж, но рассчитывают на оставшиеся льготные программы.

Строительная отрасль — системообразующая, поэтому в периоды снижения спроса власти в качестве мер поддержки вводят программы субсидирования. Льготная ипотека была запущена весной 2015 года после резкого роста ключевой ставки и удорожания ипотеки и завершилась в 2016 году. Второй раз льготная ипотека была анонсирована уже весной 2020 года, в локдаун. «Перезапуск» программы состоялся в апреле 2022 года из-за резкого падения спроса.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже предупредила, что в следующем году программа по выдаче ипотеки по льготной ставке будет приостановлена. Специальные предложения от застройщиков, анонсирующие ипотеку под 0,01%, тоже будут ограничены — регулятор видит признаки возможной нестабильности для банков в том, что они получают залог по завышенной цене.

Ипотека — важнейший драйвер спроса на рынке недвижимости. Если в январе этого года 62% покупателей на первичном рынке в столице совершали сделки с кредитным обременением, то к октябрю доля таких покупок увеличилась до 81%. Самыми востребованными были льготная ипотека и околонулевые кредиты от застройщиков. Новости о непродлении льготной ипотеки мотивировали покупателей поторопиться ею воспользоваться. «В сентябре с привлечением кредитов с господдержкой в Москве было совершено 21,4% сделок по ДДУ. В октябре их взяли уже 28,57% покупателей квартир и апартаментов в московских новостройках»,— говорит управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка, добавляя, что в следующем году клиенты переориентируются на другие субсидируемые государством кредиты, траншевую ипотеку и новые программы от девелоперов.

По словам коммерческого директора Optima Development Дмитрия Голева, ситуацию усложняет то, что многим стало психологически некомфортно принимать жизненно важные решения, в том числе о покупке недвижимости. В таких условиях продление льготной ипотеки стало бы хорошим событием для рынка, но ее окончание точно не будет фатальным для рынка. «По-прежнему продолжают действовать другие субсидируемые государством кредитные программы: семейная ипотека, ипотека для IT-специалистов, военная и дальневосточная ипотека. Они распространяются на большую часть потенциальных покупателей. К тому же власти анонсировали льготную ипотеку для вторичного рынка»,— перечисляет Дмитрий Голев. По его словам, оживление в конкурирующем сегменте положительно сказалось бы и на рынке первичного жилья, так как многие россияне приобретают новостройки на средства от продажи имеющихся квартир.

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