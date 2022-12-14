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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Apple разрешит европейцам загрузку приложений из сторонних источников

Apple намерена разрешить пользователям из Евросоюза (ЕС) загружать приложения на iPhone и iPad не только из магазина App Store. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Официально в компании отказались комментировать эту информацию.

По данным агентства, Apple рассчитывает подготовить изменения в 2023 году. Они могут быть доступны в обновлении операционной системы до версии iOS 17. Возможно, что для всех устанавливаемых сторонних приложений потребуется получить одобрение Apple. За это могут взимать комиссию, которая составляет 15–30% дохода разработчиков.

Причиной для нововведений стали требования ЕС, которые вступят в силу в 2024 году. Пока Apple планирует разрешить загрузку приложений из сторонних источников только европейцам. Bloomberg уточняет, что корпорация еще не приняла окончательного решения.

В рамках новых правила ЕС технологические компании обязаны разрешить установку приложений из сторонних источников с 2024 года. Правило касается компаний с рыночной стоимостью не менее €75 млрд и как минимум с 45 млн пользователей в месяц на территории Европы. Кроме того, власти ЕС договорились к тому же сроку перевести все гаджеты на зарядку от Type-C. С весны 2026-го это правило распространят и на ноутбуки.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Apple подгонят под единый разъем».

Лаура Кеффер

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