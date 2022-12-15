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Коммерсантъ FM
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Курс евро поднялся выше 69 рублей

Курс евро на открытии торгов на Мосбирже поднимался выше 69 руб., это рекордный показатель с 30 мая. По состоянию на 8:10 мск евро торгуется на уровне 68,77 руб./€ (+0,61%). Доллар также растет на 1,38% и торгуется по курсу 64,88 руб./$.

5 декабря вступил в силу потолок цен на нефть из России. Ограничения установили на уровне $60 за баррель. С этого же дня вступило в силу эмбарго на российский энергоноситель. Эксперты рассказали «Ъ», что эти меры уже начали оказывать давление на курс рубля. По мнению аналитиков, до конца года рубль может ослабнуть до 70 руб./$.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

О начавшемся в декабре укреплении иностранных валют — в материале «Ъ» «Доллар поднялся над нефтью».

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