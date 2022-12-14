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Коммерсантъ FM
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Зеленский обсудил с генсеком ООН зерновую сделку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили будущее черноморского зернового соглашения. Об этом сообщил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

Господин Дюжаррик не раскрыл детали разговора, но добавил, что генсек и президент обсудили «широкий круг вопросов».

Зерновая сделка между Россией, Украиной и Турцией при участии ООН была подписана 22 июля. Она предполагала открытие портов Украины для вывоза зерна. Также был подписан меморандум России и ООН об экспорте российских сельхозпродукции и удобрений.

11 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили расширение зернового коридора. Ранее в тот же день господин Эрдоган обсудил этот вопрос с Владимиром Путиным.

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Эрдни Кагалтынов

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