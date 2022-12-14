Над городом Клинцы в Брянской области сработала ПВО

Губернатор приграничной с Украиной Брянской области Александр Богомаз сообщил о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) над городом Клинцы, расположенном в 60 км от границы.

«Благодаря профессиональным действиям военных Вооруженных сил Российской Федерации, ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты», — написал господин Богомаз в своем Telegram-канале.

Ночью 13 декабря вооруженные силы Украины, по словам губернатора Брянской области, также обстреляли Клинцы. Тогда обломки сбитой ПВО ракеты попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений не было.

Сергей Толмачев, Воронеж