Щербакова и Большунов стали лауреатами Национальной спортивной премии

Фигуристка Анна Щербакова стала спортсменкой года по версии Национальной спортивной премии. Спортсмен года — лыжник Александр Большунов. В нынешнем году состоялась 13-я церемония вручения премии. Ее размер составляет 1 млн руб.

Анна Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира (2021). Александр Большунов на последней Олимпиаде завоевал пять медалей: три золота — в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем, серебро в классической разделке и бронзу в тандеме с Александром Терентьевым в командном спринте.

Среди других лауреатов:

тренер года — Елена Вяльбе (советская и российская лыжница);

лучший организатор физкультурно-спортивной работы — Александра Магомаева;

лучшая спортивная печатная и медиапродукция — «Матч ТВ»;

лучший журналист — Дмитрий Занин;

эпоха в спорте — Татьяна Тарасова.

Премия призвана отметить достижения спортсменов и тренеров, а также профильных специалистов в области спорта.

Мария Федотова