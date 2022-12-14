Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жители первого подъезда дома на улице Кузнецова смогут вернуться в свои квартиры

Первый подъезд дома на улице Кузнецова, где был эпицентр взрыва бытового газа 5 декабря, в Ярославле пригоден для проживания, следует из заключения строителей. Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил, что с 15 декабря жители этого подъезда смогут вернуться в свои квартиры. В четырех квартирах подъезда требуется провести ремонт.

«Ремонт дома ведется с прошлой недели. После закрытия кровли 8 квартир из 12 (первого подъезда — прим. «Ъ-Ярославль) стали пригодны для проживания. Электричество, водоснабжение и отопление - в рабочем состоянии. Подключение газа возможно в присутствии жителей. Сотрудники территориальной администрации вместе с жителями дополнительно обследуют квартиры на предмет порчи имущества или бытовой техники»,— написал господин Молчанов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что полностью заменят крышу дома. По словам главы города, основной объем работ по кровле планируется завершить до Нового года, а полностью закончить ремонт крыши — до 1 февраля.

Вчера в мэрии сообщили, что 27 пострадавших уже получили выплату в размере 13 тыс. руб.

Отметим, что жители остальных подъездов дома вернулись в свои квартиры на следующий день после взрыва.

Алла Чижова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...