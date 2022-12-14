Жители первого подъезда дома на улице Кузнецова смогут вернуться в свои квартиры

Первый подъезд дома на улице Кузнецова, где был эпицентр взрыва бытового газа 5 декабря, в Ярославле пригоден для проживания, следует из заключения строителей. Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил, что с 15 декабря жители этого подъезда смогут вернуться в свои квартиры. В четырех квартирах подъезда требуется провести ремонт.

«Ремонт дома ведется с прошлой недели. После закрытия кровли 8 квартир из 12 (первого подъезда — прим. «Ъ-Ярославль) стали пригодны для проживания. Электричество, водоснабжение и отопление - в рабочем состоянии. Подключение газа возможно в присутствии жителей. Сотрудники территориальной администрации вместе с жителями дополнительно обследуют квартиры на предмет порчи имущества или бытовой техники»,— написал господин Молчанов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что полностью заменят крышу дома. По словам главы города, основной объем работ по кровле планируется завершить до Нового года, а полностью закончить ремонт крыши — до 1 февраля.

Вчера в мэрии сообщили, что 27 пострадавших уже получили выплату в размере 13 тыс. руб.

Отметим, что жители остальных подъездов дома вернулись в свои квартиры на следующий день после взрыва.

Алла Чижова