Пострадавшие от взрыва на Кузнецова начали получать выплаты

В департамент по социальной поддержке населения и охраны труда мэрии Ярославля обратились 28 жителей, пострадавших от взрыва бытового газа в доме на улице Кузнецова. 27 человек уже получили выплату в размере 13 тыс. руб., еще одному человеку деньги переведут завтра. Об этом сообщил мэр города Ярославля Артем Молчанов.

Также комиссия проведет оценку ущерба, после этого, если потребуется, будут выделены средства на дополнительные выплаты.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что взрыв произошел утром 5 декабря в Ленинском районе Ярославля, в результате чего пострадал 40-летний мужчина. В последствии он скончался. Взрыв газа произошел именно в квартире пострадавшего по причине самовольной эксплуатации газового оборудования.

Всего в доме фактически проживали 45 человек, из них 10 отказались от помощи властей и отправились к родственникам. 32 человека — жильцы второго и третьего подъездов, не пострадавших при взрыве, уже вернулись в свои квартиры. Вход в первый подъезд, где произошел взрыв, ограничен до окончания восстановительных работ. Одна семья с маленьким ребенком размещена в гостинице.

Алла Чижова