В Ярославле полностью заменят крышу дома, где произошел взрыв газа

Мэр Ярославля Артем Молчанов на брифинге сообщил, что кровлю дома на улице Кузнецова, где 5 декабря утром произошел взрыв бытового газа, заменят полностью. В результате произошедшего крыша разрушена над двумя подъездами из трех.

«Сегодня составляются сметы исходя из того, что если делать ремонт, то необходимо делать его по всей кровли. Во втором и третьем подъезде это не мешает восстанавливать тепло и эксплуатировать эти подъезды»,— сказал господин Молчанов.

Взрыв произошел в квартире первого подъезда, пострадала только эта квартира, а также кровля. Сейчас в доме уже запущено отопление. Однако решение о возвращении жильцов дома в свои квартиры принимать рано. Соответствующее заключение вынесет МЧС.

Алла Чижова