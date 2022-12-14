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Коммерсантъ FM
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Минфин разместил в среду ОФЗ на 351,8 млрд рублей

Минфин провел сегодня, 14 декабря, три аукциона по размещению ОФЗ с индексированным номиналом, переменным купоном, постоянной доходностью (ОФЗ-ПК, ОФЗ-ИН, ОФЗ-ПД). Общий объем трех серий составил 351,8 млрд руб.

Выпуск ОФЗ-ИН (индексируемый номинал) размещен с датой погашения 17 марта 2032 года, объем спроса составил 11,747 млрд руб., размещенный объем выпуска — 11,557 млрд руб., выручка от размещения — 10,897 млрд руб.

Выпуск ОФЗ-ПК (переменный купон) размещен с датой погашения 20 июля 2033 года, объем спроса — 524,458 млрд руб., размещенный объем выпуска — 250,000 млрд руб., выручка от размещения — 242,684 млрд руб.

Выпуск ОФЗ-ПД (постоянная доходность) размещен с датой погашения 17 ноября 2032 года, объем спроса — 287,516 млрд руб., размещенный объем выпуска — 90,243 млрд руб., выручка от размещения — 88,791 млрд руб.

Неделю назад общий объем спроса составил 910,7 млрд руб., выручка от аукциона — 721,5 млрд руб.

О ситуации на рынке ОФЗ читайте в публикации «Ъ» «От денег ждут подорожания».

Мария Федотова

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