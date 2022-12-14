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Коммерсантъ FM
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Глава МАГАТЭ сообщил об активной подготовке КНДР к ядерным испытаниям

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что власти КНДР активно готовятся к испытанию ядерного оружия. Об этом он сообщил во время своего визита в Южную Корею в эфире телеканала MBC.

Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

Рафаэль Гросси

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

«Если исходить из имеющейся у нас информации, ситуация вызывает достаточное беспокойство. Они ведут активную подготовку к ядерным испытаниям, сохраняя гибкость в выборе даты фактического проведения (испытания.— "Ъ")»,— сказал господин Гросси (цитата по ТАСС).

Глава МАГАТЭ также заявил, что в агентстве серьезно относятся к решению властей Японии сбросить загрязненную воду в океан с аварийной АЭС «Фукусима-1». «Мы работаем над тем, чтобы предоставить Южной Корее достаточно информации и привлечь корейских ученых для обеспечения прозрачности процесса»,— подчеркнул господин Гросси.

В четверг, 15 декабря, глава МАГАТЭ встретится с главой МИД Южной Кореи Пак Чином и обсудит с ним ядерные испытания КНДР и планы Японии по сбросу загрязненной воды.

В начале декабря в очередной раз обострились отношения КНДР с Южной Кореей и ее союзниками. 6 декабря северокорейские военные открыли артиллерийский огонь в ответ на учения США и Южной Кореи, проходившие у границы КНДР. В Сеуле и Токио при этом ждут нового ядерного испытания Пхеньяна.

Подробнее о кризисе на Корейском полуострове — в материале «Ъ» «Тихий океан выключил режим тишины».

Эрдни Кагалтынов

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