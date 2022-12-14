Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, к каким инструментам чаще всего прибегают те, кто планирует приобрести новое жилье высокобюджетного сегмента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ипотечное кредитование в сегменте столичной элитной недвижимости — традиционно довольно редкий формат оплаты. Клиенты высокобюджетных проектов чаще оформляют рассрочку, нежели привлекают банковское финансирование. И в этом году в данном классе московских новостроек доля ипотечных сделок сократилась вдвое в сравнении с прошлогодними показателями, подсчитали аналитики компании Intermark Real Estate.

Но ранее был и период роста. Несколько лет подряд доля ипотеки в элитном сегменте возрастала, чему отчасти способствовало планомерное сокращение Центробанком ключевой ставки. Если в 2019 году в структуре сделок заемные средства привлекли чуть менее 15% покупателей, то в 2020-м их было уже более 15%, а в 2021-м — около 20%.

В этом же году тенденция пошла на спад: банковским средствам отдавал предпочтение лишь каждый десятый клиент. Между тем рассрочка стала снова более востребована, о ней спрашивали 2/3 посетителей офисов продаж проектов, отметили брокеры.

Что касается экспозиции рынка элитной первичной недвижимости, то на фоне роста цен, отмечавшегося в последние годы, новые объекты выводились с ценообразованием выше среднего, и потому использование финансовых инструментов было экономическим обоснованным, полагают эксперты. В целом сейчас клиентам, планирующим покупку дорогого жилья, банки предлагают довольно широкий выбор программ. Обычно они ограничены лимитом по предоставляемым средствам, но в случае с элитной недвижимостью ряд финансовых организаций не регулирует максимальную сумму, и она ограничена лишь платежеспособностью самого заемщика и стоимостью обеспечения залога.