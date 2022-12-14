Власти Катара заявили о непричастности к коррупции в Европарламенте

Власти Катара отрицают причастность к делу о коррупции в Европарламенте при организации чемпионата мира по футболу в Катаре. По этому делу были арестованы вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще три чиновника. Полиция считает, что они помогли Катару, который обвиняли в нарушении прав человека, улучшить свой имидж в преддверии чемпионата.

«Государство Катар категорически отвергает любые попытки связать его с обвинениями в неправомерных действиях. Любая ассоциация правительства Катара с заявленными обвинениями является необоснованной и основана на серьезной дезинформации»,— говорится в заявлении официального представителя Катара, которое приводит «РИА Новости».

Вице-президент Европарламента Ева Кайли была задержана 9 декабря, в ее доме в Брюсселе прошли обыски. Она не признает вину. Помимо Евы Кайли были арестованы еще три чиновника, среди них — советник Европарламента в области прав человека Франческо Джорджи. Вчера, 13 декабря, стало известно, что при обысках в рамках уголовного дела были изъяты деньги — €1,5 млн.

Анастасия Ларина