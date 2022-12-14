Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трутнев пообещал наказать виновных в проблемах с поставками топлива в Магадан

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на совещании по отопительному сезону в Магаданской области пообещал разобраться в причинах задержки с поставками нефтепродуктов в регион. Губернатор региона Сергей Носов передал ему телеграмму РЖД, в которой рекомендуется не принимать нефтеналивные грузы из-за «логистических проблем».

«Я тоже хочу услышать, что это за телеграмма (РЖД) была, и хочу понять, насколько люди осознают свою ответственность в случае, если бы Магадан или любой другой населенный пункт на Дальнем Востоке, на севере нашей страны оказался вот в этот зимний период без отопления»,— сказал господин Трутнев. Он пообещал сделать все возможное, чтобы ответственность за проблемы с поставками была «неотвратимой и жестокой».

В нарушении ритмичности перевозок топлива РЖД обвиняло Минэнерго. В «Интер РАО» и «РусГидро» заявили, что сроки доставки топлива не соответствуют условиям заключенных с РЖД контрактов. В РЖД заявили, что БАМ и Транссиб сейчас востребованы большинством российских предприятий и работают на пределе возможностей.

Из-за отказа Европы от российского угля в рамках санкций экспорт этого сырья перенаправляется в Азию. Например, в сентябре Россия поставила Китаю рекордные объемы сталелитейного угля. Мощностей Восточного полигона железных дорог не хватает, поэтому сейчас компании отправляют уголь в Азию в том числе через порты Балтики и Черного моря. В октябре для ускорения вывоза грузов на Восток РЖД заявила о планах передислоцировать туда максимум вагонов с увеличенной грузоподъемностью.

По данным проекта Fuelprices, за три месяца на Дальнем Востоке цены на дизель выросли на 8 руб. за литр. На встрече с президентом 21 октября Сергей Носов говорил, что рассчитывает на стабилизацию поставок после принятия закона о «северном завозе». 14 декабря Сергей Носов предложил создать топливохранилище для региона в Приморье.

Почему компании жалуются на сбои в поставках в ДФО — в материале «Энергетикам не докладывают топлива».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...