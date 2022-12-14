Трутнев пообещал наказать виновных в проблемах с поставками топлива в Магадан

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на совещании по отопительному сезону в Магаданской области пообещал разобраться в причинах задержки с поставками нефтепродуктов в регион. Губернатор региона Сергей Носов передал ему телеграмму РЖД, в которой рекомендуется не принимать нефтеналивные грузы из-за «логистических проблем».

«Я тоже хочу услышать, что это за телеграмма (РЖД) была, и хочу понять, насколько люди осознают свою ответственность в случае, если бы Магадан или любой другой населенный пункт на Дальнем Востоке, на севере нашей страны оказался вот в этот зимний период без отопления»,— сказал господин Трутнев. Он пообещал сделать все возможное, чтобы ответственность за проблемы с поставками была «неотвратимой и жестокой».

В нарушении ритмичности перевозок топлива РЖД обвиняло Минэнерго. В «Интер РАО» и «РусГидро» заявили, что сроки доставки топлива не соответствуют условиям заключенных с РЖД контрактов. В РЖД заявили, что БАМ и Транссиб сейчас востребованы большинством российских предприятий и работают на пределе возможностей.

Из-за отказа Европы от российского угля в рамках санкций экспорт этого сырья перенаправляется в Азию. Например, в сентябре Россия поставила Китаю рекордные объемы сталелитейного угля. Мощностей Восточного полигона железных дорог не хватает, поэтому сейчас компании отправляют уголь в Азию в том числе через порты Балтики и Черного моря. В октябре для ускорения вывоза грузов на Восток РЖД заявила о планах передислоцировать туда максимум вагонов с увеличенной грузоподъемностью.

По данным проекта Fuelprices, за три месяца на Дальнем Востоке цены на дизель выросли на 8 руб. за литр. На встрече с президентом 21 октября Сергей Носов говорил, что рассчитывает на стабилизацию поставок после принятия закона о «северном завозе». 14 декабря Сергей Носов предложил создать топливохранилище для региона в Приморье.

Почему компании жалуются на сбои в поставках в ДФО — в материале «Энергетикам не докладывают топлива».

Анастасия Ларина