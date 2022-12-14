Курс евро поднялся выше 68 рублей впервые с мая

На открытии торгов на Московской бирже курс евро поднимался выше 68 руб., превысив эту отметку впервые с 30 мая. По состоянию на 7:22 евро торгуется на уровне 67,2 руб./€. Курс доллара растет на 0,99%, до 63,3 руб./$ (+0,85).

5 декабря вступили в силу эмбарго на российскую нефть и правило потолка цен. Как отметили опрошенные «Ъ» эксперты, эти меры уже начали оказывать давление на курс рубля. До конца года рубль может ослабнуть до 70 руб./$.

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О начавшемся в декабре укреплении иностранных валют — в материале «Ъ» «Доллар поднялся над нефтью».